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ВР утвердила заявление о нелегитимности голосования за поправки в конституцию РФ в Крыму

ВР утвердила заявление о нелегитимности голосования за поправки в конституцию РФ в Крыму

КИЕВ. 17 июля. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом проект постановления №3736 о заявлении ВРУ относительно нелегитимного проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации в оккупированном Крыму. Соответствующее решение поддержали 306 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

"Утвердить заявление Верховной Рады Украины относительно нелегитимного проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации на временно оккупированной территории Украины - в Автономной Республике Крым и городе Севастополе", - говорится в тексте постановления.

Основными положениями заявления являются призывы к членам парламентов иностранных государств и международных парламентских организаций обеспечить непризнание результатов упомянутого голосования в части их проведения на территории временно оккупированного Крыма.

Как отмечается в пояснительной записке, проведение общероссийского голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации "имеет целью легализацию и закрепление в Конституции Российской Федерации незаконной аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополь, ограничение приоритета международного права на территории Российской Федерации".

Как сообщал УНН ранее, в США обеспокоены тем, что Россия использует оккупированный Крым для проведения несанкционированных опросов на "референдуме" за поправки к Конституции.

Также Великобритания не признает голосование за поправки в российскую Конституцию, проведенное на территории незаконно оккупированного Крымского полуострова.

Источник: УНН
Теги: Россия, ВР, Крым, референдумы
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