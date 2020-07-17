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ВР внесла изменения в закон о Службе внешней разведки

ВР внесла изменения в закон о Службе внешней разведки

КИЕВ. 17 июля. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №2414-д о внесении изменений в Закон Украины "О Службе внешней разведки" о деятельности Службы внешней разведки Украины. Соответствующее решение поддержали 244 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Законопроект № 2414-д о внесении изменений в Закон Украины "О Службе внешней разведки" о деятельности Службы внешней разведки Украины имеет целью совершенствование правовых основ деятельности Службы внешней разведки Украины как субъекта разведывательного сообщества.

В заключении комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки говорится, что в законопроекте предлагается изложить в новой редакции Закон Украины "О Службе внешней разведки Украины", урегулировать вопросы правового статуса СВР, руководства ее деятельностью и общей структуры.

Также в законопроекте учтены замечания и предложения Главного научно-экспертного управления Аппарата ВР. Так, определено общую структуру Службы, в соответствии с определенной Президентом Украины организационной структурой. А также урегулирован вопрос образования территориальных подразделений учреждений, предприятий, учреждений, организаций в пределах утвержденной общей численности, определенной этим проектом Закона.

Как сообщал УНН, накануне ВРУ приняла за основу президентский законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О Службе внешней разведки" о деятельности Службы внешней разведки Украины.

Источник: УНН
Теги: ВР, законопроект, закон, разведка, изменения
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