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Рада официально ушла на каникулы, не рассмотрев языковой закон Бужанского

Рада официально ушла на каникулы, не рассмотрев языковой закон Бужанского

КИЕВ. 17 июля. УНН. Верховная Рада Украины сегодня, 17 июля, завершила третью сессию девятого созыва работы ВР, не рассмотрев языковой законопроект народного депутата от "Слуги народа" Максима Бужанского, передает корреспондент УНН.

"Очередная, четвертая, сессия ВРУ девятого созыва начнет свою работу во вторник, 1 сентября 2020, в 10:00 утра. Уважаемые народные депутаты, трению сессию ВРУ девятого созыва объявляю закрытой", - заявил глава ВРУ Дмитрий Разумков.

Добавим, что сегодня народные депутаты так и не рассмотрели законопроект Бужанского о языке, из-за которого под ВР произошли столкновения митингующих с полицией.

Поэтому, в русскоязычных школах с 1 сентября 2021 продолжится обучение на украинском языке.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла в целом проект постановления о календарном плане проведения четвертой сессии ВРУ девятого созыва, согласно которому четвертая сессия ВР начнется 1 сентября.

Источник: УНН
Теги: русский язык, законопроект, украинский язык
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