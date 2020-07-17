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ВР планирует собраться на внеочередную сессию 21 июля

ВР планирует собраться на внеочередную сессию 21 июля

КИЕВ. 17 июля. УНН. Верховная Рада Украины планирует во вторник, 21 июля, собраться на внеочередную сессию. Об этом написал в Telegram нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Качура, передает УНН.

"Во вторник, 21 июля, в 12:00 состоится внеочередная сессия. Заседание продлится примерно до 19:00", - написал Качура.

По информации нардепа, ВР планирует рассмотреть ряд законопроектов, в частности, о производстве "зеленой" энергетики, а также проект постановления об отмене решения ВРУ о принятии в целом законопроекта о легализации игорного бизнеса.

Также во время закрытия третьей сессии ВРУ девятого созыва глава ВРУ Дмитрий Разумков ответил на реплику нардепов о том, что они готовы работать и заявил, что ждет их во вторник.

"Есть желание работать? Ваше желание исполнено. Жду всех во вторник в 12:00. Прошу не опаздывать", - сказал Разумков.

Напомним, Верховная Рада Украины сегодня, 17 июля, завершила третью сессию девятого созыва работы ВР, так и не рассмотрев скандальный законопроект нардепа Бужанского о внесении изменений в языковое законодательство.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, заседание, нардепы
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