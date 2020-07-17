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Шмыгаль о катастрофе MH17: все виновные должны понести наказание

Шмыгаль о катастрофе MH17: все виновные должны понести наказание

КИЕВ. 17 июля. УНН. В деле о сбивании малазийского Boeing рейса МН17 на Донбассе в 2014 году наказание должны понести все виновные. Об этом заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль у себя в Twitter, передает УНН.

"6 лет назад пророссийские террористы сбили над Донбассом самолет рейса MH17. Жутко от упоминания этой ужасной трагедии, которая унесла жизни 298 человек. Мои соболезнования всем, кто потерял родных и друзей. Наказание должны понести все виновные. Правда все равно будет установлена", - написал Премьер.

Напомним, ранее к годовщине трагедии заявление сделал Президент Владимир Зеленский.

Так, шесть лет назад - 17 июля 2014 года - на востоке Украины был сбит самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines рейса MH17.

Как сообщал УНН, процесс по делу MH17 в окружном суде Гааги начался 9 марта. Судебный процесс касается первых четырех обвиняемых в сбивании самолета рейса MH17.

Источник: УНН
Теги: Украина, Премьер-министр, МН17, Денис Шмыгаль
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