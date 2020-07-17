Новый закон об оборонных закупках способствует интеграции Украины в НАТО - Кулеба

КИЕВ. 17 июля. УНН. Поддержанный Верховной Радой новый закон о государственных оборонных закупках важен для безопасности Украины и способствует интеграции государства в НАТО. Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.

"Это отличная новость. Спасибо народным избранникам за этот шаг. Новый закон о государственных оборонных закупках важен для безопасности Украины, способствует интеграции нашего государства в НАТО и эффективному сотрудничеству в сфере безопасности и обороны с США", - написал Кулеба.

Напомним, 17 июля Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №2398-д (альтернативный №2398) об оборонных закупках.

Законопроект предусматривает расширение сферы применения закона "Об оборонных закупках" в части распространения его действия на закупки товаров, работ и услуг, необходимых для выполнения задач по отпору вооруженной агрессии и предотвращения угроз государственной безопасности, независимости Украины, ее территориальной целостности и неприкосновенности, по борьбе с терроризмом, устранения обстоятельств, что приводит к необходимости введения чрезвычайного положения.