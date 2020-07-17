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В Минэнерго назначили двух заместителей министра

В Минэнерго назначили двух заместителей министра

КИЕВ. 17 июля. УНН. Правительство назначило двух заместителей министра энергетики Украины - Александра Зорина и Максима Немчинова, сообщает пресс-служба Минэнерго.

16 июля новоназначенных заместителей представили коллективу Министерства.

Александр Зорин будет заниматься текущими вопросами угольной отрасли. Максим Немчинов будет отвечать за реформу угольной отрасли, вопросы нефтегазового сектора.

Александр Зорин - горный инженер-электромеханик по образованию. Большую часть профессиональной жизни работал на угледобывающих предприятиях. Перед назначением на должность заместителя министра возглавлял ГП "Волыньуголь" и ГП "Мирноградуголь".

Максим Немчинов имеет два высших образования - инженерное и юридическое. Работал в ГП "Уголь Украины", Министерстве энергетики и угольной промышленности. 2018 - 2019 годах занимал должность госсекретаря Минэнергоугля.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, правительство, назначения, Минэнергоугля
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