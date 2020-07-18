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Степанов готовит представление по кадровым решениям во Львовской области после проверки Минздрава

Степанов готовит представление по кадровым решениям во Львовской области после проверки Минздрава

Максим Степанов

КИЕВ. 18 июля. УНН. Проверка Львовской области показала, что в регионе не исправили замечаний, предоставленных Минздравом, поэтому в министерстве готовят представление о кадровых решениях в области. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Я посещал Львовскую область, у нас был жесткий конструктивный разговор по всем проблемным вопросам, были поставлены конкретные замечания по исправлению ситуации. Дал соответствующий срок. По истечению этого срока, прошел месяц, мною была отправлена соответствующая комиссия Минздрава", - сказал Степанов.

По его словам, комиссия предоставила результаты проверки, которые показали, что в области не исправили замечания, которые были им предоставлены.

"Сейчас готовится соответствующее представление относительно принятия кадровых решений во Львовской области. Поэтому могу сказать, что многое просто не было исправлено, не обратили даже внимания на исправление этих ситуаций. Поэтому будет сделано соответствующее представление об увольнении тех или иных людей руководством Львовской ОГА", - подытожил Степанов.

Напомним, ранее Степанов рассказал, что во Львовской области очень медленно проходит эпидемиологическое исследование по больным коронавирусной болезнью COVID-19, допущено значительное увеличение очереди на тестирование и люди не придерживаются карантинных правил.

Источник: УНН
Теги: Львов и Львовская область, Минздрав, Коронавирус, Максим Степанов
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