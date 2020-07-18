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Болгария поблагодарила Украину за создание в Одесской области района с болгарским населением

Болгария поблагодарила Украину за создание в Одесской области района с болгарским населением

Екатерина Захариева

КИЕВ. 18 июля. УНН. Болгария поблагодарила Украину за создание Болградского района в Одесской области, где проживает 74 тыс. болгар. Об этом написала в Twitter вице-премьер-министр - министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захариева, передает УНН.

"На сегодняшний день 74 000 болгар в Украине были объединены в один новый административный район с центром в городе Болграде после административной реформы. Спасибо украинскому правительству и моему другу, министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе", - написала Захариева.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла в целом проект постановления о ликвидации и образовании районов, внесенный Кабинетом министров Украины с учетом предложений профильного комитета ВР.

В общем создано 136 районов.

Источник: УНН
Теги: МИД, Одесса и Одесская область, Украина, Болгария, административное устройство, Дмитрий Кулеба
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