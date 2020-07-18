Иран завил, что отправил "черные ящики" со сбитого украинского самолета во Францию

КИЕВ. 18 июля. УНН. Иран отправил "черные ящики" с украинского пассажирского самолета МАУ, который его вооруженные силы сбили в январе, во Францию для расшифровки. Об этом в субботу со ссылкой на иранское полуофициальное информационное агентство пишет AP, передает УНН.

"Полуофициальное информационное агентство Ирана сообщает, что "черные ящики" украинского пассажирского самолета, который иранские вооруженные силы ошибочно сбили в январе, были доставлены во Францию для расшифровки", - говорится в сообщении.

В сообщении ILNA цитируется помощник министра иностранных дел Ирана Мохсен Бахарванд, в нем говорится о том, что "черные ящики" сбитого самолета "были доставлены в Париж в пятницу в сопровождении сотрудников иранской гражданской авиации и судебных органов".

Бахарванд также сказал, что "черные ящики" будут расшифрованы в Париже в понедельник.

Напомним, рейс PS752 Тегеран-Киев (самолет Boeing 737-800) "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

Иранские войска 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "враждебную цель", а именно за крылатую ракету, уточнили они. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.

Франция предложила Украине совместно расшифровать "черные ящики" сбитого в Иране самолета МАУ.