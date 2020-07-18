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Иран завил, что отправил "черные ящики" со сбитого украинского самолета во Францию

Иран завил, что отправил "черные ящики" со сбитого украинского самолета во Францию

КИЕВ. 18 июля. УНН. Иран отправил "черные ящики" с украинского пассажирского самолета МАУ, который его вооруженные силы сбили в январе, во Францию для расшифровки. Об этом в субботу со ссылкой на иранское полуофициальное информационное агентство пишет AP, передает УНН.

"Полуофициальное информационное агентство Ирана сообщает, что "черные ящики" украинского пассажирского самолета, который иранские вооруженные силы ошибочно сбили в январе, были доставлены во Францию для расшифровки", - говорится в сообщении.

В сообщении ILNA цитируется помощник министра иностранных дел Ирана Мохсен Бахарванд, в нем говорится о том, что "черные ящики" сбитого самолета "были доставлены в Париж в пятницу в сопровождении сотрудников иранской гражданской авиации и судебных органов".

Бахарванд также сказал, что "черные ящики" будут расшифрованы в Париже в понедельник.

Напомним, рейс PS752 Тегеран-Киев (самолет Boeing 737-800) "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

Иранские войска 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "враждебную цель", а именно за крылатую ракету, уточнили они. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.

Франция предложила Украине совместно расшифровать "черные ящики" сбитого в Иране самолета МАУ.

Источник: УНН
Теги: Франция, авиакатастрофа, МАУ, Иран
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