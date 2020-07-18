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Вашингтон одобрил продажу Киеву 16 патрульных катеров: шесть уже готовят для Украины

Вашингтон одобрил продажу Киеву 16 патрульных катеров: шесть уже готовят для Украины

КИЕВ. 18 июля. УНН. США одобрили продажу Украине до 16 патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оборудования. Шесть катеров уже готовятся для Украины в рамках помощи США ро безопасности. Об этом написал в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.

"США одобрили продажу Украине до 16 патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оборудования. Это повысит способности ВМС ВСУ, поможет противостоять имеющимся и потенциальным угрозам в Черном и Азовском морях. Я благодарен американским партнерам, которые в дальнейшем прочно поддерживают Украину", - написал Кулеба.

По его словам, Mark VI - это современные, быстрые и маневренные корабли, предназначенные для патрулирования прибрежных морских территорий.

"Шесть катеров уже готовятся для Украины в рамках помощи США по безопасности по соответствующим программам. Остальные Украина сможет приобрести у США за счет оборонного бюджета. Этот важный шаг свидетельствует о растущем доверии между США и Украиной. Эта поддержка, вместе с реформой сектора безопасности и обороны и оборонной промышленности, поможет Украине развить современные, оперативно совместимые с НАТО Вооруженные Силы, способные эффективно противостоять российской агрессии", - добавил Кулеба.

Как сообщали ранее в МИД, решение Государственного департамента США относительно возможной закупки до 16 современных патрульных катеров Mk VI для Военно-морских сил ВСУ демонстрирует уровень доверия и партнерства между Украиной и США.

Источник: УНН
Теги: США, МИД, Украина, ВМС, катера, Дмитрий Кулеба

В тексте упоминаются

Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
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