Глава Чечни Кадыров заявил, что перед ним "должен извиниться" Зеленский

КИЕВ. 19 июля. УНН. Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от Президента Украины Владимира Зеленского “подтвердить” принесенные им ранее извинения. Соответствующее заявление он опубликовал в своем Telegram-канале, передает УНН.

“Когда-то я знал Зеленского как человека, который, признав свою вину, имел честь извиниться. Это было достойно мужчины. Но только зачем теперь... пытаться... юлить, вилять, пытаться возвысить себя? Теперь же Вы, получив полномочия президента Украины, каждый раз придумываете новые версии... Вам придется твердо определиться со своей позицией и подтвердить свои извинения. Если же нет, то Вам придется ответить передо мной”, — написал он.

Так Кадыров отреагировал на отрывок из интервью Зеленского, взятого полтора года назад, ещё в статусе кандидата в Президенты Украины. В нем действующий украинский лидер рассказал, что в одном из шоу студии “Квартал 95” показали кадры с плачущим Кадыровым.

После этого у Зеленского, по его словам, спросили, не будет ли эта ситуация неоднозначно воспринята мусульманами. В ответ Глава государства заявил, что просит прощения, если этот ролик задел чьи-то религиозные чувства.

В своем сообщении Кадыров также заявил, что Зеленский якобы “нечестен не только в своих словах, но и в предвыборных обещаниях”. Так, по мнению Кадырова, раньше народы России и Украины “не могли допустить даже мысли о том, что их разделит война”.

В завершение глава Чечни призвал Президента сделать первый шаг для выстраивания якобы “добрососедских отношений между Москвой и Киевом”.

Добавим, что Кадыров иногда комментирует события в Украине, к примеру - летом 2019 года он реагировал на снос памятника Жукову в Харькове.