В оккупированном Крыму пересыхает Белогорское водохранилище

КИЕВ. 19 июля. УНН. Состояние Белогорского водохранилища в аннексированном РФ Крыму в июле значительно ухудшилось. Вслед за высыханием верховий водоема в мае этого года, сейчас полностью пересохла и срединная часть водохранилища, от которого осталась лишь малая часть, примыкающая к плотине, сообщает корреспондент издания “Крым.Реалии”, пишет УНН.

Обычно многоводная река Биюк-Карасу, питающая Белогорское водохранилище, превратилась в ручей.

По информации местных жителей, такого низкого уровня воды в это время года на их памяти еще не наблюдалось.

“Ситуация очень тревожная, водохранилище на грани высыхания, а это значит, что уничтожается сформировавшаяся десятилетиями флора и фауна водоема. Знаю, что сейчас там ведется интенсивная рыбалка. На этой неделе военные проложили водовод из Тайганского водохранилища на Симферополь. То есть, заберут последние остатки воды на нужды крымской столицы. Так что осенью имеем все шансы впервые в истории увидеть пересохшими как Белогорское, так и рядом лежащее Тайганское водохранилище”, — сообщил изданию активист движения “Свободный Крым” из Белогорского района Решад Меметов.

Ранее сообщалось, что две крымские реки Биюк-Карасу и Танасу в Белогорском районе Крыма из-за засухи превратились в ручьи.

Подконтрольный Москве “глава Крыма” Сергей Аксенов утверждал, что запас воды в трех основных источниках водоснабжения Симферополя — Аянском, Симферопольском и Партизанском водохранилищах — достаточен для бесперебойного водоснабжения города в течение 3,5 месяцев даже при условии полного отсутствия осадков.​