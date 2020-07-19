Петиция об отставке Зеленского из-за нарушения обещания набрало необходимое количество подписей

КИЕВ. 19 июля. УНН. В начале июля на сайте Президента Украины была размещена петиция №22/100754-эп об отставке Владимира Зеленского из-за того, что последний по мнению авторов нарушил собственное обещание. Петиция уже на этой неделе набрала необходимое количество подписей, передает УНН.

"18 апреля 2019 года в программе "Право на владу" Владимир Зеленский пообещал подать в отставку, если нарушит Закон. Этим он обнадежил и получил поддержку 73% избирателей во втором туре, который прошел через 4 дня после того заявления. 7 июля 2020 года Президент Владимир Зеленский признался, что не задекларировал огромную сумму доходов от продажи ОВГЗ и этим нарушил Закон "О предупреждении коррупции". Обращаемся к господину Президенту с призывом соблюдать слова и подать в отставку, или признать, что за 4 дня до второго тура 18 апреля 2020 года он солгал своим избирателям", - говорится в тексте петиции.

Автором документа выступает Виктор Куолов.

По состоянию на утро воскресенья петиция собрала 28 617 подписей из 25 000 необходимых.

Как сообщал УНН, шахтерам осталось собрать 500 голосов под петицией об отставке главы энергетического комитета ВР, народного депутата фракции "Слуга народа" Андрея Геруса.