Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,27 0,0000  EUR: 31,13 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
После "перекройки" районов Украины эксперты предполагают рост цен на недвижимость на "вторичке"
После "перекройки" районов Украины эксперты предполагают рост цен на недвижимость на "вторичке"
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
9120

В ООС предупреждают: боевики пропускают на ТОТ за "спискам"

В ООС предупреждают: боевики пропускают на ТОТ за "спискам"

КИЕВ. 19 июля. УНН. Руководство ООС открыто к осуществлению пропускных операций и в условиях карантина предоставляет возможность перемещения через КПВВ на Донбассе, но российско-оккупационные войска осуществляют пропуск людей через пункты пропуска "по спискам". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"В связи с многочисленными обращениями граждан о предоставлении возможности пересечения линии разграничения, информируем, что руководство ООС, в том числе и Государственной пограничной службы, открыто для осуществления пропускных операций и в условиях карантина предоставляет возможность перемещения через КПВВ "Станица Луганская", "Марьинка", "Новотроицкое" в определенное время", - сообщили в штабе.

В то же время в штабе ООС подчеркнули, что, согласно информации от трехсторонней контактной группы, российско-оккупационные войска осуществляют пропуск людей через КПВВ "по списку".

"В связи с этим информируем о том, что вооруженные формирования РФ могут не пропускать людей через линию разграничения, опираясь на данные списков. Просим учесть эту информацию при планировании поездок", - отметили в штабе ООС.

Как сообщал УНН, ранее в Госпогранслужбе сообщили, что боевики пропускают через КПВВ "Новотроицкое" людей, следующих со временно оккупированной территории Украины, партиями и выборочно.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, КПВВ, ООС
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.