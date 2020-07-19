В ООС предупреждают: боевики пропускают на ТОТ за "спискам"

КИЕВ. 19 июля. УНН. Руководство ООС открыто к осуществлению пропускных операций и в условиях карантина предоставляет возможность перемещения через КПВВ на Донбассе, но российско-оккупационные войска осуществляют пропуск людей через пункты пропуска "по спискам". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"В связи с многочисленными обращениями граждан о предоставлении возможности пересечения линии разграничения, информируем, что руководство ООС, в том числе и Государственной пограничной службы, открыто для осуществления пропускных операций и в условиях карантина предоставляет возможность перемещения через КПВВ "Станица Луганская", "Марьинка", "Новотроицкое" в определенное время", - сообщили в штабе.

В то же время в штабе ООС подчеркнули, что, согласно информации от трехсторонней контактной группы, российско-оккупационные войска осуществляют пропуск людей через КПВВ "по списку".

"В связи с этим информируем о том, что вооруженные формирования РФ могут не пропускать людей через линию разграничения, опираясь на данные списков. Просим учесть эту информацию при планировании поездок", - отметили в штабе ООС.

Как сообщал УНН, ранее в Госпогранслужбе сообщили, что боевики пропускают через КПВВ "Новотроицкое" людей, следующих со временно оккупированной территории Украины, партиями и выборочно.