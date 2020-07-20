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В США сделали заявление к годовщине гибели Шеремета

В США сделали заявление к годовщине гибели Шеремета

Павел Шеремет

КИЕВ. 20 июля. УНН. В США присоединились к украинцам с требованием беспристрастного и достоверного расследования убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом УНН сообщает со ссылкой на заявление посольства США в Киеве в Twitter.

"В четвертую годовщину убийства Павла Шеремета мы присоединяемся я к украинцам, которые продолжают требовать тщательного, беспристрастного и достоверного расследования, которое обеспечит правосудие для тех, кто заказал и совершил это убийство. Мы уважаем роль Шеремета и других независимых журналистов в отважном сообщении правды и содействии открытому обмену информацией и идеями", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что работа независимых журналистов является критически важной для успеха демократии.

Как сообщалось, в центре Киева, на месте убийства журналиста Павла Шеремета, сегодня, в четвертую годовщину со дня его гибели, открыли мемориальную доску в честь журналиста.

Напомним, 20 июля 2016 года около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.

В прошлом году правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко.

Досудебное расследование по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета на данный момент завершено.

Источник: УНН
Теги: США, журналисты
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