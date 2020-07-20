Зарплата народных депутатов соответствует нормальному уровню оплаты - Разумков

КИЕВ. 20 июля. УНН. Сейчас уровень заработных плат народных депутатов соответствует нормальному уровню оплаты при том уровне заработных плат, которые есть на сегодня в Украине. Об этом во время пресс-конференции заявил глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, передает корреспондент УНН.

"Достойный уровень оплаты труда должен быть у всех. Так же и у народных депутатов Украины... Но он должен быть соразмерным с теми уровнями доходов и заработных плат, которые получает общество. Я думаю, что ни для кого из народных депутатов, которые сейчас работают в Верховной Раде, не были неожиданностью те зарплаты, которые мы сегодня получаем. Я думаю, что нет такого человека, который говорил бы, что "мне хватает" или "не хочется больше". Хочется, но я думаю, что надо адекватно оценивать свою работу и оценивать работу других. При том уровне заработных плат, которые есть сегодня в государстве, я думаю, что зарплата народных депутатов... она соответствует нормальному уровню оплаты. Многие вопросы берет на сегодня на себя государство, бюджет. У меня таких вопросов не возникает", - отметил он.

Напомним, ранее Разумков заявлял, что говорить о повышении заработной платы для народных депутатов пока рано.