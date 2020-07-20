Разумков прокомментировал возможность рассмотрения языкового законопроекта Бужанского на внеочередных сессиях ВР

КИЕВ. 20 июля. УНН. Спрогнозировать, какие вопросы попадут в повестку дня внеочередных сессий Верховной Рады Украины, точно невозможно. На внеочередную сессию, которая состоится завтра, вопрос скандального языкового законопроекта народного депутата от фракции "Слуга народа" Максима Бужанского не выносился. Об этом во время пресс-конференции по итогам работы парламента заявил глава ВР Дмитрий Разумков, передает корреспондент УНН.

"На прошлой пленарной неделе мы не прошли много законопроектов, поскольку это была последняя пленарная неделя, мы двигались по тому графику, который был сначала во вторник, потом в среду, четверг и пятницу, фактически просто добавляя законопроекты к предыдущему дню...

О внеочередных сессий, к сожалению, я не могу на 100% комментировать, что попадет или что не попадет, потому что внеочередная сессия созывается согласно Конституции, исключительно двумя путями. Первый - требование Президента Украины, и второй - требование 150 народных депутатов Украины. Именно они определяют перечень вопросов, которые выносятся на внеочередную сессию... Если таких инициатив от народных депутатов не будет, или будет, вы обязательно об этом узнаете. На ту внеочередную сессию, которая состоится в этом зале завтра, этот вопрос (языкового законопроекта Бужанского - ред.) не выносился, как и многие другие вопросы, которые остались на прошлой неделе", - отметил он.

Кроме того, по словам Разумкова, с сентября этот вопрос не будет актуальным.

"Мне сейчас трудно говорить об этом законопроекте, так как сегодня (он - ред.) называется как изменения в языковой закон. На самом деле, если быть совсем корректным, там связано только с одной нормой и именно преподавание в школах с 1 сентября 2020 года. Насколько я понимаю, это будет наше первое заседание четвертой сессии ВР Украины 9 созыва, то именно этот законопроект, он, видимо, не актуален", - добавил он.

На прошлой неделе Верховная Рада планировала рассмотреть этот законопроект, которым предусматривается предоставить право лицам, которые начали обучение на языке коренного народа или национального меньшинства до 1 сентября 2018 года, продолжить получение образования по таким же правилам до 1 сентября 2023 года (действующая норма - до 01.09.2020), постепенно увеличивая количество учебных предметов, изучаемых на украинском языке. Предлагается для лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам (коренным народам) Украины, отменить требования относительно обязательного получения базового и профильного среднего образования в учреждениях общего образования на государственном языке в объеме не менее 80 процентов годового объема учебного процесса.

В частности, проектом закона предлагается отсрочка переход школ с русским языком обучения на украинский. В законопроекте предложено отложить переход до 2023 года.

Профильный комитет Верховной Рады законопроект Бужанского отклонил, указав, что нормы проекта влекут за собой дополнительные бюджетные расходы. Сам Бужанский настаивает, что его законопроект соответствует европейским стандартам.

В то же время, Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень призвал Верховную Раду не поддерживать этот законопроект. По мнению языкового омбудсмена, документ предлагает "сорвать переход на украинский язык обучения".

Добавим, что в прошлую пятницу, 17 июля, когда Рада планировала рассмотреть законопроект, под парламентом проходила акция протеста против законопроекта Бужанского, во время которой произошло столкновение митингующих с полицией.