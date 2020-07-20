Глава ВР: говорить о потере доверия к Раде пока рано

КИЕВ. 20 июля. УНН. На сегодня говорить о потере доверия народа к Верховной Раде пока рано. Об этом на пресс-конференции по итогам работы парламента сказал председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, передает корреспондент УНН.

"К сожалению, доверие к власти всегда будет падать, я не помню таких примеров не только в истории украинской власти, но и в истории демократической власти, чтобы был рост. Даже если мы посмотрим на украинские реалии при действующей власти, то как раз и были положительные всплески. Если мы в общем посмотрим на тренд, он идет по чуть-чуть отрицательной кривой. Но я думаю, что говорить о потере доверия пока рано", - сказал Разумков.

По его словам, Верховная Рада - это наиболее открытый орган власти. В то же время, отметил председатель ВР, Рада состоит из большого количества политический фигур, которые создают информационный контент, который не всегда положительно влияет на имидж парламента.

Напомним, 17 сентября Верховная Рада Украины завершила третью сессию девятого созыва работы ВР и официально ушла на каникулы.

В то же время, Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии на вторник, 21 июля.