Катастрофа лайнера МАУ: во Франции начали работу с "черными ящиками" и показали фото

КИЕВ. 20 июля. УНН. Французское Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации официально подтвердило доставку "черных ящиков" сбитого под Тегераном самолета "Международных авиалиний Украины" для расшифровки во Францию, указав, что уже началась работа с полученными самописцами. Об этом сообщило бюро в Twitter, обнародовав фото, передает УНН.

"Группа специалистов Организации гражданской авиации Ирана (AAIB) прибыла в Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации Франции (BEA) вместе с регистратором полетных данных (FDR) и языковым самописцем (CVR)", - говорится в сообщении.

Указано, что представители профильных ведомств Франции и Ирана подписали соглашение о техническом сотрудничестве по этому вопросу 4 июля.

Также отмечается, что работа с "черными ящиками" началась.

"Начало технической работы над речевым самописцем (CVR): визуальный осмотр, оценка и открытие", - сообщили в Бюро.

Напомним, французские следователи подтвердили, что Иран передал "черные ящики" со сбитого под Тегераном самолета "Международных авиалиний Украины".

Как сообщалось, расшифровывать бортовые самописцы будет международная комиссия, в которую входят 20 специалистов. Ранее иранская сторона сообщила, что передала Франции "черные ящики" сбитого украинского лайнера.

Рейс PS752 Тегеран-Киев (самолет Boeing 737-800) "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

Иранские войска 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "враждебную цель", а именно за крылатую ракету, уточнили они. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.

