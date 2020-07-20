Разумков не исключил возможности проведения внеочередных сессий ВР в июле и августе

КИЕВ. 20 июля. УНН. В июле и августе могут состояться еще несколько внеочередных сессий Верховной Рады. Об этом на пресс-конференции по итогам работы парламента сказал глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, передает корреспондент УНН.

"Это, все же, именно сессия, потому что заседания проходят во время очередной сессии, они могут быть назначены даже с сегодня на сегодня. С сессией другая ситуация, там не менее 3 дней... не позднее 7 дней происходит такое заседание, исключительный перечень вопросов... Сколько их будет - мне трудно сказать. Если честно, большинство народных депутатов, мне кажется, не планировали, что это произойдет во вторник. Но вы видели последнее заседание, когда мы говорили о закрытии сессии.... Я думаю, что несколько таких ситуаций может иметь место во время августа и части июля. Я думаю два, может три", - сказал Разумков.

Напомним, 17 сентября Верховная Рада Украины завершила третью сессию девятого созыва работы ВР и официально ушла на каникулы.

В то же время, Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии на вторник, 21 июля.