Разумков назвал главные достижения и неудачи парламента

КИЕВ. 20 июля. УНН. Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков назвал главные достижения и неудачи Верховной Рады 9-го созыва. Об этом он рассказал на пресс-конференции по итогам работы парламента, передает корреспондент УНН.

"То, что нам удалось сделать... я думаю, что таких вещей много: это и снятие депутатской неприкосновенности, о которой так много говорили, и мы сняли ее фактически на второй день нашей работы... Если мы говорим о достижениях, то мне, пожалуй, как руководителю этого учреждения, очень приятно видеть людей в зале в среду и пятницу. Ранее этого явления здесь не наблюдалось", - отметил глава ВР.

Он отметил, что по его мнению, Верховная Рада сейчас работает больше, чем раньше.

"Мне также очень приятно видеть консенсус в этом зале - он тоже очень часто здесь есть. Относительно того, что было ошибками - я думаю, что пока не сделано, у нас еще есть время доработать... Очень много вещей, которые были заложены и в программу партии "Слуга народа", и многие вещи, которые были заложены в программы других политических сил. Я думаю, совместными усилиями мы сможем это принять... Пока за год, я думаю, много еще чего не сделано и много вызовов, которые будут стоять как перед монобольшинством, так и перед всей Верховной Радой 9-го созыва", - отметил Разумков.

Напомним, 17 сентября Верховная Рада Украины завершила третью сессию девятого созыва работы ВР и официально ушла на каникулы.

В то же время, Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии на вторник, 21 июля.