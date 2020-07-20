Задержание экс-главы Укравтодора: в НАБУ сообщили детали дела

КИЕВ. 20 июля. УНН. Должностных лиц Укравтодора, среди которых бывший глава государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Славомир Новак, подозревают в создании преступной организации, деятельность которой была направлена на хищение средств международных организаций, которые выделялись для ремонта дорог в Украине. Об этом во время брифинга рассказал директор НАБУ Артем Сытник, передает корреспондент УНН.

"В производстве антикоррупционного бюро под наблюдением антикоррупционной прокуратуры расследовалось уголовное производство в отношении должностных лиц Укравтодора, а именно было установлено, что рядом лиц была создана преступная организация, деятельность которой была направлена на хищение средств международных организаций, которые выделяли средства для ремонта дорог в Украине", - сказал Сытник.

С его слов, параллельно с этим процессом такое же расследование происходило в Польше.

"Поэтому, исходя из того, что у нас давно тесные рабочие отношения с нашими польскими коллегами из антикоррупционного бюро Польши... в ноябре 2019 года была создана совместная международная следственная группа... В дальнейшем это расследование проводилось синхронно. Сегодня состоялась фактически реализация тех материалов, которые были наработаны в рамках тех производств, которые были в Украине и Польше", - рассказал Сытник.

Сытник отметил, что сейчас на территории Украины - в Киеве, Львове и на территории Польши проводят более 50 обысков.

"На сегодня привлечены к уголовной ответственности четыре человека, ряд лиц задержано, в том числе руководителя Укравтодора на территории Польши. Пока эти обыски заканчиваются и мы надеемся, что получим еще дополнительные доказательства того, что документировалось в течение длительного времени", - сказал Сытник.

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По его словам, преступные действия начинались на территории Украины, а завершались и получался предмет неправомерной выгоды на территории другого государства. От эффективного и четкого обмена информацией между антикоррупционными органами зависел исход дела.

Также исполняющий обязанности руководителя САП Максим Грищук рассказал о событиях, которые исследовались в рамках следственной группы - это события 2016-2019 годов. Бывший исполняющий обязанностей председателя "Укравтодора" с использованием своего служебного положения принимал меры по получению для себя и для третьих лиц неправомерной выгоды.

"События, которые исследовались в рамках следственной группы - это события 2016-2019 годов. Бывший и.о. главы "Укравтодора" с использованием своего служебного положения принимал меры по получению для себя и для третьих лиц неправомерной выгоды. Один из эпизодов касался строительства дорог на территории Украины, когда украинские компании осуществляли строительство, но по тем или иным причинам не могли выполнить его до конца в соответствующий срок, исполняющий обязанности главы Укравтодора высказывал предложение за определенное вознаграждение он "решал" их проблемы по продлению договоров, во избежание штрафных санкций", - сказал Грищук.

По его словам, способ был специфический, когда на территории Польши создавалось предприятие, и за счет неправомерной выгоды, которая передавалась или через третьи юридические лица, либо наличными, эти средства пополняли уставный капитал этого предприятия. Таким образом легализовали средства.

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"Другой эпизод - это также исполняющий обязанности главы Укравтодора предлагал создать одно совместное предприятие на территории Польши с одним из международных компаний, которое осуществляет строительство дорог. Он предлагал свои услуги по содействию и предлагал, что 50% уставного капитала компании будет предоставлено его людьми. И после завершения работы в Украине планировал возглавить или войти в наблюдательный совет компании", - рассказал Грищук.

Сытник добавил, что сумма тендеров, которая отрабатывалась, составляет 270 млн евро.

Кроме того, Сытник рассказал о дальнейших шагах НАБУ и САП в этом деле.

"Дальнейшие шаги - это избрание меры пресечения в отношении тех лиц, которые отрабатываются на причастность к этим преступлениям, а также блокирование и арест средств, активов этих лиц, как на территории Украины так и на территории Польши", - рассказал Сытник.

Напомним, Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало бывшего министра транспорта Польши, бывшего главу Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Славомира Новака. Также министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил об обысках в офисах Укравтодора.