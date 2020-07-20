Польская прокуратура: обвинение Новаку выдвинут еще сегодня

КИЕВ. 20 июля. УНН. Обвинение задержанному по подозрению в коррупции экс-главе Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новаку выдвинут еще сегодня - всего шесть обвинений относительно периода, когда он был главой Укравтодора. Об этом сообщили в Окружной прокуратуре в Варшаве, передает УНН со ссылкой на Польское радио.

Центральное антикоррупционное бюро Польши обвиняет Новака, который также был министром транспорта страны в прошлом, "в коррупции, отмывании грязных денег и управлении организованной преступной группой". По делу задержаны также две другие лица.

Как сказала пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Варшаве Мирослава Хыр, "Славомиру Н. будет предъявлено обвинение еще сегодня".

"Это результат расследования, которое Окружная прокуратура в Варшаве проводит совместно с прокуратурой в Украине. Это также результат сотрудничества между Центральным следственным бюро и антикоррупционной службой Украины - НАБУ", - сказала пресс-секретарь прокуратуры.

Представитель министра-координатора спецслужб Станислав Жарын сказал, что предметом расследования по делу Славомира Новака является "украинская тема его карьеры".

"Это была серьезная государственная должность", - сказал он.

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В то же время Жарын отметил, что это "свежее дело", а "следствие является международным". Спикер не исключил очередных задержаний.

По информации Окружной прокуратуры в Варшаве, "экс-министру должны предъявить шесть обвинений относительно периода, когда он был главой Укравтодора".

Представитель министра-координатора спецслужб тоже сообщил о еще двух задержанных по этому делу. По словам Жарына - это экс-командующий военного подразделения спецназначения GROM и предприниматель из Гданьска. Все трое обвиняются в коррупции, а также в действиях в рамках организованной преступной группы.

Напомним, Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало бывшего министра транспорта Польши, бывшего председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Славомира Новака. Также министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил об обысках в офисах Укравтодора.

Славомир Новак в 2011-2013 годах был министром транспорта в правительстве коалиции Гражданская платформа-Польская крестьянская партия, а затем - от 2016 до 2019 года - главой Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодора).