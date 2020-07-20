МИД Украины выразил протест в связи с незаконным визитом Путина в Крым

КИЕВ. 20 июля. УНН. Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом Президента РФ Владимира Путина во временно оккупированные Россией Автономную Республику Крым и город Севастополь. Об этом говорится в заявлении МИД от 20 июля, передает УНН.

"В связи с указанным незаконным визитом 20 июля 2020 года Министерство иностранных дел Украины заявило решительный протест Министерству иностранных дел Российской Федерации", - говорится в заявлении.

Отмечается, что Министерство неоднократно подчеркивало и продолжает придерживаться позиции о недопустимости несогласованных с украинской стороной посещений российскими должностными лицами территории Украины в ее международно признанных границах, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь.

"Украинская сторона считает упомянутый визит и другие поездки российских чиновников во временно оккупированные Россией Автономную Республику Крым и город Севастополь, которые осуществляются несмотря на неоднократные предостережения и протесты Министерства иностранных дел Украины, грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанными нормами международного права, резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН, Бакинской Декларацией Парламентской Ассамблеи ОБСЕ (2014) и другими резолюциями Парламентской Ассамблеи ОБСЕ", - отметили в ведомстве.

Дипломаты подчеркнули, что Украина в очередной раз осуждает меры РФ относительно дальнейшей милитаризации Крыма и Севастополя, которая составляет существенную угрозу региональной безопасности.

"В этой связи, Министерство иностранных дел Украины требует от российской стороны немедленно прекратить все упомянутые выше международно-противоправные деяния и устранить все последствия, которые они вызвали. Украинская сторона обращает внимание, что вся ответственность за негативные для всего региона последствия возлагается в соответствии с нормами международного права на Российскую Федерацию как государство-оккупанта, ее должностных лиц, незаконные "органы крымской власти" и их представителей, которые принимают незаконные решения и совершают противоправные действия", - отметили в МИД.

Напомним, сегодня президент России Владимир Путин прибыл в город Керчь в оккупированном Крыму, чтобы принять участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ России.