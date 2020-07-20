В США сделали заявление по поводу строительства Россией военных кораблей в Крыму

КИЕВ. 20 июля. УНН. Самовольное строительство Россией военных кораблей на суверенной украинской территории в очередной раз нарушает международные нормы. Это подчеркнули в посольстве США в Украине, передает УНН со ссылкой на сообщение посольства в Twitter.

"Самовольное строительство Россией военных кораблей на суверенной украинской территории, силой захваченной ею, в очередной раз нарушает международные нормы. Санкции останутся в силе, пока Россия не вернет Украине контроль над Крымом и не выведет свои силы из Донбасса", - говорится в сообщении.



Напомним, сегодня президент России Владимир Путин прибыл в город Керчь в оккупированном Крыму, чтобы принять участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ России. Мероприятие должно было состояться на судостроительном заводе "Залив", откуда Путин по телемосту должен связаться также с российскими судостроительными комплексами - "Севмаш" в Северодвинске и "Северная верфь" в Санкт-Петербурге.

Кроме того, напомним, МИД Украины выразил протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом Президента РФ Владимира Путина в оккупированный Крым.