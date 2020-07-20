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Шевченко о работе НБУ: мы останемся технократами

Шевченко о работе НБУ: мы останемся технократами

Кирилл Шевченко

КИЕВ 20 июля. УНН. Новоназначенный глава НБУ Кирилл Шевченко заверил, что Нацбанк останется последовательным и пообещал коллегам, что они останутся технократами в хорошем смысле этого слова. Об этом он заявил во время своего официального представления Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает корреспондент УНН.

"Я сделаю все, что от меня зависит для повышения влияния Центробанка в сфере поддержания национальной экономики Украины и повышения качества жизни украинцев. НБУ будет оставаться последовательным и продолжать выполнять свои обязательства перед гражданами, бизнесом и госорганами, партнерами. Хочу вас заверить еще раз, что НБУ останется независимым институтом. Решения и в дальнейшем будут приниматься профессионально и экономически обоснованно. Обещаю коллеги, мы останемся технократами в хорошем смысле этого слова. Это достижение предыдущих реформ должно быть нами сохранено", - сказал Шевченко.

Также он заверил, что НБУ продолжит политику эффективного сотрудничества с международными финансовыми организациями и иностранными инвесторами.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский официально представил нового председателя Национального банка Украины Кирилла Шевченко и заверил, что он профессиональный, мужественный и ответственный человек.

Источник: УНН
Теги: НБУ, Украина
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