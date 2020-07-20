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Новости: Политика
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Канада поддерживает реформу СБУ и готова оказать необходимую помощь

Канада поддерживает реформу СБУ и готова оказать необходимую помощь

КИЕВ. 20 июля. УНН. Украина и Канада готовы к более плодотворному сотрудничеству в сфере безопасности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Так, перспективы расширения такого сотрудничества глава Службы безопасности Украины Иван Баканов и Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады в Украине Лариса Галадза обсудили во время официальной встречи.

Сообщается, что глава СБ Украины Иван Баканов поблагодарил канадских партнеров за предложение, а также отметил, что развитие международного взаимодействия является чрезвычайно важным для эффективной борьбы с современными вызовами.

"Для Службы безопасности Украины Канада является надежным стратегическим партнером, поэтому мы заинтересованы в обмене лучшими практиками и знаниями. В свою очередь СБУ готова делиться приобретенным за последние годы опытом успешного противодействия гибридной агрессии Российской Федерации", - отметил Баканов.

Напомним, в СБУ рассказали, как будет проходить реформа ведомства.

Источник: УНН
Теги: СБУ, Канада, Украина, реформы, Иван Баканов
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