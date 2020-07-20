Минобороны через суд вернули недвижимость во Львове на более чем 24 млн грн

КИЕВ. 20 июля. УНН. Северный апелляционный хозяйственный суд подтвердил право собственности Минобороны на здания и сооружения во Львове стоимостью более 24 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

"Северный апелляционный хозяйственный суд 15 июля 2020 года подтвердил право собственности государства в лице Министерства обороны Украины на здания и сооружения общей площадью 11,9 тыс. кв м стоимостью более 24 млн грн, расположенные в непосредственной близости к Международному аэропорту "Львов" имени Данила Галицкого", - говорится в сообщении.

Отмечается, что указанное имущество относится к основным фондам одного из государственных предприятий Минобороны, основным направлением деятельности которого является строительство объектов недвижимости для государственных нужд.

"Прокурором доказано, что отчуждение состоялось по недействительной сделке, с нарушением установленного законодательством порядка продажи государственной собственности, без согласия оборонного ведомства", - добавили в Офисе Генпрокурора.

Напомним, ВРУ приняла за основу и в целом проект постановления №3581 об обращении ВРУ к Кабмину относительно необходимости сохранения уникального ландшафтно-архитектурного комплекса "Усадьба Даховских" и создание на его базе государственного ландшафтно-паркового музея Истории Украинского Войска.