Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,36 0,0868  EUR: 31,26 0,1264 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
На внедрение системы электронного документооборота в Раде уже потратили почти 19 млн грн
На внедрение системы электронного документооборота в Раде уже потратили почти 19 млн грн
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
7290

Минобороны через суд вернули недвижимость во Львове на более чем 24 млн грн

Минобороны через суд вернули недвижимость во Львове на более чем 24 млн грн

КИЕВ. 20 июля. УНН. Северный апелляционный хозяйственный суд подтвердил право собственности Минобороны на здания и сооружения во Львове стоимостью более 24 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

"Северный апелляционный хозяйственный суд 15 июля 2020 года подтвердил право собственности государства в лице Министерства обороны Украины на здания и сооружения общей площадью 11,9 тыс. кв м стоимостью более 24 млн грн, расположенные в непосредственной близости к Международному аэропорту "Львов" имени Данила Галицкого", - говорится в сообщении.

Отмечается, что указанное имущество относится к основным фондам одного из государственных предприятий Минобороны, основным направлением деятельности которого является строительство объектов недвижимости для государственных нужд.

"Прокурором доказано, что отчуждение состоялось по недействительной сделке, с нарушением установленного законодательством порядка продажи государственной собственности, без согласия оборонного ведомства", - добавили в Офисе Генпрокурора.

Напомним, ВРУ приняла за основу и в целом проект постановления №3581 об обращении ВРУ к Кабмину относительно необходимости сохранения уникального ландшафтно-архитектурного комплекса "Усадьба Даховских" и создание на его базе государственного ландшафтно-паркового музея Истории Украинского Войска.

Источник: УНН
Теги: суд, недвижимость, Львов и Львовская область, Минобороны
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.