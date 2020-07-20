Горноспасательной службе меняют начальника: детали аудита

КИЕВ. 20 июля. УНН. Министерство энергетики заявило о смене руководителя Государственной военизированной горноспасательной службы (ГВГСС). Причины в ведомстве не объявляют, впрочем, не исключено, что поводом стали выявленные Счетной палатой в ГВГСС схемы заработка на государственном бюджете, сообщает УНН.

Аудит проведен за период с 2017 по 2019 годы.

Там отмечается, что ГВГСС обслуживает 82 объекта угольной отрасли (39 государственной формы собственности и 43 - частной), где работает около 50 тыс. рабочих. Кроме проведения аварийно-спасательных работ, Служба проверяет состояние противоаварийной защиты предприятий и готовность объектов к ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В 2017 году на государственных предприятиях зафиксировано 72 тыс. нарушений, в частных - 35 тыс., в 2018 году - 67 тыс. и 31 тыс. соответственно, в 2019 году - 74 тыс. и 33 тыс. Количество выявленных аварийно-опасных ситуаций на государственных объектах было почти в три раза выше, чем на частных.

"В течение 2017-2019 годов травмированы 2195 работников, из них 64 - смертельно (37 погибших - на государственных объектах)", - говорится в отчете аудиторов.

Среди основных причин травматизма на госпредприятиях - низкий уровень механизации травмоопасных трудовых процессов, дефицит высоконадежной контрольно-измерительной аппаратуры, отсутствие комплексных систем противоаварийной защиты.

"В 2017-2019 годах на горноспасательные мероприятия, охрану труда и повышение техники безопасности на угледобывающих предприятиях поступило более 968 млн гривен, которые были использованы почти в полном объеме.

Выручка ГВГСС от реализации работ и услуг в 2017 году составила 21 млн грн, в 2018 году - 49 млн грн, в 2019 году - 77 млн гривен. Значит, средства государственного бюджета остаются основным источником финансирования деятельности Службы, хотя ее доход от предоставления услуг ежегодно рос", - отмечает Счетная палата.

Капитальные расходы на укрепление и развитие материально-технической базы Службы за 2017-2019 годах в рамках бюджетной программы по горно-спасательных мероприятиях (КПКВК 1101100) не осуществлялись. Аудиторы пришли к выводу: планирование расходов на ГВГСС было заведомо направлено на получение из госбюджета максимально возможного объема средств.

"Таким образом, стоимость аварийно-спасательного обслуживания коммерческих предприятий, количество которых на время проведения аудита составляет 50%, фактически возлагалась на госбюджет", - отмечают аудиторы.

Вместе с тем Счетная палата выявила нарушения закона о публичных закупках на сумму 84 млн гривен.

"По итогам аудита Счетная палата рекомендует разработать и утвердить Программу реформирования и развития ГВГСС, где определить объемы и источники финансирования на техническое оснащение этой Службы, а также законодательно закрепить механизм возмещения предприятиями всех форм собственности расходов на аварийно-спасательные и другие неотложные работы, осуществленные силами гражданской защиты", - говорится в отчете.

Справка УНН. С 1998 года руководителем ГВГСС был Сергей Смоланов.

На прошлой неделе Минэнерго заявило, что контракт с ним завершается, и на эту должность будет назначен другой человек.



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