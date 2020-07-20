Посольство Украины обновило информацию об условиях въезда в Грецию

КИЕВ. 20 июля. УНН. Сегодня в связи с ограничительными мерами въезд в Грецию и транзитный проезд по территории Греции граждан Украины на общих условиях не происходит. Об этом сообщает украинское посольство в Греции, передает УНН.

"Сейчас граждане Украины не включены в список стран, гражданам которых разрешен въезд в Грецию. Таким образом, въезд в Грецию и транзитный проезд по территории Греции граждан Украины на общих условиях не происходит", - информируют дипломаты.

Отмечается, что право на въезд в Грецию имеют граждане Украины с действующими разрешениями на проживание в Греции и странах - членах ЕС.

Граждане стран - нечленов ЕС, в том числе Украины, по словам дипломатов, имеют право обращаться к греческим консульским должностным лицам в странах своего гражданства с ходатайством о въезде в Грецию по следующим профессиональным или личным причинам:

- Основание для ходатайства о въезде по профессиональным причинам - наличие письма от греческой или международной бизнес-структуры с обоснованным объяснением необходимости такой поездки (подписание или исполнения контракта, выполнения контрактовых обязательств, другие важные деловые вопросы, решение которых не может быть отложено).

- Основание для ходатайства о въезде по личным причинам должно касаться исключительно членов семьи (близких родных). Лицу, которое обращается с ходатайством, необходимо документально доказать степень близкого родства и подтвердить "серьезность и беспрецедентность события" (смертельная болезнь или смерть близкого родственника).

Отмечается, что при наличии оснований для въезда в Грецию необходимо зарегистрировать свое намерение на сайте https:/travel.gov.gr и распечатать QR-код - подтверждение, что является обязательным для пересечения границы, однако не является разрешением на въезд .

В посольстве также отметили, что с 14 июля Греция ввела обязательное требование для въезда: предъявление отрицательного результата ПЦР-теста на SARS-CoV-2, который сделан не более чем за 72 часа (считая от времени взятия забора до прибытия на пункт пропуска в Грецию).

Напомним, в начале июля группа украинских граждан застряла по прилету в аэропорт Афин из-за ограничений в стране.