Необходимо усилить санкции: Меджлис сделал заявление из-за поездки Путина в оккупированный Крым

КИЕВ. 20 июля. УНН. Меджлис крымскотатарского народа сделал заявление в связи с незаконной поездкой президента Российской Федерации Владимира Путина во временно оккупированные Россией Автономную Республику Крым и город Севастополь, назвал ее циничным пренебрежением нормами международного права и призвал ужесточить санкции против России. Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает УНН.

"Президент Российской Федерации В. Путин совершил 20 июля 2020 года несогласованную с Украиной поездку на территорию временно оккупированных Автономной Республики Крым и города Севастополя, чем совершил преступление, предусмотренное действующим законодательством Украины. Президент РФ В. Путин, как и другие должностные лица России, что оккупировала Крым, подобными незаконными действиями, открыто демонстрирует международному сообществу циничное пренебрежение нормами международного права и решениями Генеральной Ассамблеи ООН, Европарламента, Парламентской Ассамблеи Совета Европы и Парламентской Ассамблеи ОБСЕ", - говорится в заявлении.

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Отмечается, что Меджлис крымскотатарского народа исходит из того, что снисходительность к преступным действиям президента РФ Владимира Путина и других российских должностных лиц, направленных против территориальной целостности и суверенитета других государств, практически поощрением российской агрессии против своих соседей.

"Меджлис крымскотатарского народа обращается к Организации Объединенных Наций, Европейскому парламенту, Парламентской Ассамблеи Совета Европы, Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, Парламентской Ассамблеи ОЧЭС, правительствам и парламентам государств с призывом принять дополнительные и жесткие экономические, политические и дипломатические меры, направленные на принуждение Российской Федерации к освобождению оккупированных ею территорий Украины, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь", - указано в заявлении.

Напомним, сегодня Владимир Путин прибыл в оккупированный Крым.