Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,36 0,0868  EUR: 31,26 0,1264 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
На внедрение системы электронного документооборота в Раде уже потратили почти 19 млн грн
На внедрение системы электронного документооборота в Раде уже потратили почти 19 млн грн
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
6255

Президент назначил Пристайко послом в Великобритании

Президент назначил Пристайко послом в Великобритании

Вадим Пристайко

КИЕВ. 20 июля. УНН. Президент Владимир Зеленский назначил бывшего министра иностранных дел Вадима Пристайко послом Украины в Великобритании. Об этом говорится в соответствующем указе главы государства, передает УНН со ссылкой на Офис президента.

“Назначить Пристайко Вадима Владимировича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии”, — говорится в документе.

Ранее, 4 июня, Верховная Рада Украины уволила Пристайко с должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. До этого он был министром иностранных дел в правительстве бывшего премьер-министра Алексея Гончарука.

Источник: УНН
Теги: Украина, Великобритания, посол, Владимир Зеленский, Вадим Пристайко
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.