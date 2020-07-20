Президент назначил Пристайко послом в Великобритании

КИЕВ. 20 июля. УНН. Президент Владимир Зеленский назначил бывшего министра иностранных дел Вадима Пристайко послом Украины в Великобритании. Об этом говорится в соответствующем указе главы государства, передает УНН со ссылкой на Офис президента.

“Назначить Пристайко Вадима Владимировича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии”, — говорится в документе.

Ранее, 4 июня, Верховная Рада Украины уволила Пристайко с должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. До этого он был министром иностранных дел в правительстве бывшего премьер-министра Алексея Гончарука.