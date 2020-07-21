Лидеры стран ЕС на саммите достигли соглашения по восстановлению экономики

КИЕВ. 21 июля. УНН. Лидеры стран Евросоюза достигли во вторник соглашения по бюджету ЕС на 2021-2027 годы и фонда восстановления экономики после пандемии коронавируса объемом в 750 млрд евро. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель на полях саммита в Брюсселе, работа которого затянулась почти на пять дней, передает УНН.

“Соглашение есть!” — написал он в своем Twitter.

“Исторический день для Европы!” — написал в свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон.

Известно, что это первый в истории бюджет Евросоюза, который будет привязан к климатическим задачам.

Накануне стало известно, что лидеры стран ЕС договорились о пакете помощи для восстановления экономики после пандемии.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен конце мая представила план восстановления европейской экономики после пандемии. Брюссель предлагал создать фонд объемом в 750 млрд евро, который добавится к уже запущенным общеевропейским механизмам.

По замыслу, воспользоваться помощью смогут все страны блока, если их планы по восстановлению и реформ получат одобрение.