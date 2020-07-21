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Лидеры стран ЕС на саммите достигли соглашения по восстановлению экономики

Лидеры стран ЕС на саммите достигли соглашения по восстановлению экономики

КИЕВ. 21 июля. УНН. Лидеры стран Евросоюза достигли во вторник соглашения по бюджету ЕС на 2021-2027 годы и фонда восстановления экономики после пандемии коронавируса объемом в 750 млрд евро. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель на полях саммита в Брюсселе, работа которого затянулась почти на пять дней, передает УНН.

“Соглашение есть!” — написал он в своем Twitter.

“Исторический день для Европы!” — написал в свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон.

Известно, что это первый в истории бюджет Евросоюза, который будет привязан к климатическим задачам.

Накануне стало известно, что лидеры стран ЕС договорились о пакете помощи для восстановления экономики после пандемии.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен конце мая представила план восстановления европейской экономики после пандемии. Брюссель предлагал создать фонд объемом в 750 млрд евро, который добавится к уже запущенным общеевропейским механизмам.

По замыслу, воспользоваться помощью смогут все страны блока, если их планы по восстановлению и реформ получат одобрение.

Источник: УНН
Теги: ЕС, бюджет, саммит, Евросоюз
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