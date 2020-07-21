Нардепы открыли внеочередную сессию ВР и сразу ушли на перерыв

КИЕВ. 21 июля. УНН. Верховная Рада Украины начала заседания внеочередной сессии девятого созыва и сразу ушла на перерыв, передает корреспондент УНН.

"В зале зарегистрировано 289 нардепов. Внеочередную сессию ВР объявляю открытой", - огласил глава ВР Дмитрий Разумков.

Добавим, что внеочередную сессию начали с гимна Украины. От фракции Всеукраинское объединение "Батькивщина" и депутатской группы "Доверие" поступило заявление о перерыве.

"Объявляется перерыв на тридцать минут - до 12:45. Прошу председателей депутатских фракций и групп собраться в моем кабинете для совещания", - сказал Разумков.

Напомним, Верховная Рада на сегодняшней внеочередной сессии планирует рассмотреть ряд вопросов, в частности, законопроект Президента Владимира Зеленского о "инвестнянях" и проекты постановлений об отмене решения ВР о принятии законопроекта о легализации игорного бизнеса.

В то же время, вопрос скандального языкового законопроекта народного депутата от фракции "Слуга народа" Максима Бужанского на внеочередную сессию во вторник не выносился.