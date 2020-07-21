Арахамия: коалиционное соглашение может быть подписано в сентябре

КИЕВ. 21 июля. УНН. Коалиционное соглашение может быть подписано в сентябре этого года, если депутаты смогут отвлечься от законодательной деятельности и наработают этот вопрос. Об этом во время пресс-конференции заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент УНН.





"У нас есть наработки коалиционного соглашения, и мы хотим, чтобы все депутаты уже немного отвлеклись от законодательной деятельности, смогли нормально уделить этому время и наработать этот вопрос вместе, и в сентябре мы его подпишем", - отметил он.

Напомним, глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков оценил "на четверку" работу парламента 9-го созыва.