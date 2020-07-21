Корниенко прокомментировал возможность баллотирования Корявченкова в мэры Кривого Рога

КИЕВ. 21 июля. УНН. У народного депутата Украины от фракции "Слуга народа" Юрия Корявченкова есть все шансы стать мэром Кривого Рога. Если он пожелает баллотироваться, то партия его поддержит. Об этом во время пресс-конференции сообщил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, передает корреспондент УНН.

Отвечая на вопрос, известны ли имена кандидатов в мэры от партии "Слуга народа", и будет ли баллотироваться Юрий Корявченков в мэры Кривого Рога, Корниенко ответил: "Как только придет время, мы объявим всех кандидатов".

"Если мы их не объявили, то время еще не пришло. Относительно перспектив господина Корявченкова, я высоко оцениваю его шансы победить в Кривом Роге. Думаю, если он изъявит такое желание, то партия его поддержит. Но, выдвижение кандидатов по новому избирательному кодексу - это ответственность областных организаций и городских, если они есть в Кривом Роге, и Центрального аппарата партии", - добавил он.

Напомним, кандидатом от "Слуги народа" на киевских выборах будет Ирина Верещук.