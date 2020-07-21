ВР отклонила законопроект, позволяющий не вносить внебрачных детей в декларации

КИЕВ. 21 июля. УНН. Верховная Рада Украины не поддержала во втором чтении законопроект №3355-1 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно определения субъектов, на которых распространяется действие антикоррупционного законодательства. Следовательно, законопроект отклонен, передает корреспондент УНН.

Парламентарии не поддержали законопроект во втором чтении, а также не набралось голосов для отправки его на доработку. Следовательно, эту законодательную инициативу парламентарии отклонили.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что он разработан с целью повышения прозрачности деятельности органов управления государственных банков, государственных предприятий, государственных организаций, имеющих целью получение прибыли, хозяйственных обществ, в уставном капитале которых более 50% долей принадлежат государству.

Также проект закона направлен на устранение имеющихся противоречий и установления юридической определенности субъектного состава, в том числе и насчет не отнесения лиц, осуществляющих свои полномочия на общественных началах, в круг субъектов на которых распространяется действие антикоррупционного законодательства.

Согласно сравнительной таблице, к субъектам, на которых распространяется действие антикоррупционного законодательства планируют добавить детей, в том числе совершеннолетних, и любых других лиц, при условии их совместного проживания, совместного быта, наличии взаимных прав и обязанностей, кроме лиц, взаимные права и обязанности которых не имеют характера семейных, в том числе лица, которые совместно проживают, но не состоят в браке.

Как сообщалось в УНН ранее, 5 мая во ВРУ зарегистрирован законопроект №3355 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно определения субъектов, на которых распространяется действие антикоррупционного законодательства, который предусматривает возможность не вносить внебрачных детей в декларации.