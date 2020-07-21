Принятый Радой "зеленый" законопроект сэкономит украинцам 2 млрд евро - Шмыгаль

КИЕВ. 21 июля. УНН. Верховная Рада поддержала законопроект №3658, который закрепляет ключевые положения правительственного меморандума с производителями "зеленой" энергетики. "За" проголосовали 288 народных избранников. Об этом в своем телеграмм-канале написал Премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

"Это действительно компромиссное решение, которое позволит уменьшить тариф для солнечных электростанций на 15%, а для ветровых электростанций - на 7,5%.

На практике это означает, что государство и все украинцы сэкономят почти 7 млрд грн ежегодно. К 2030 году меморандум позволит уменьшить объем выплат "зеленой генерации" примерно на 2 млрд евро", - отметил он.

Шмыгаль убежден, что такая совместная работа правительства с парламентом даст возможность обеспечить энергетическую безопасность страны, защитить права инвесторов и избежать повышения тарифов для людей.

Напомним, законопроект был подготовлен Минэнерго, на основе Меморандума с производителями "зеленой" электроэнергии. По словам и.о. министра энергетики Ольги Буславец, Украина будет развивать "зеленую" энергетику в соответствии с интересами экономики и потребителей.