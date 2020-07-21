ВР приняла законопроект о защите прав на торговые марки

КИЕВ. 21 июля. УНН. Верховная Рада Украины на внеочередной сессии приняла в целом проект закона об усилении охраны и защиты прав на торговые марки и промышленные образцы и борьбе с патентным троллингом. Соответствующее решение поддержали 252 народных депутата Украины, передает корреспондент УНН.

Этот проект закона № 2258 имеет целью обеспечение выполнения обязательств Украины в сфере европейской интеграции в части согласования требований действующего законодательства Украины об охране прав на торговые марки и промышленные образцы с правом Европейского Союза.

Так, законопроектом относительно торговых марок предлагается ужесточение санкций за нарушение прав торговой марки, уточнены основания для отказа в регистрации или признания недействительной регистрации торговой марки, а также предусматривается регистрация коллективной торговой марки.

Кроме того, в отношении промышленных образцов законопроектом предлагается правовая охрана незарегистрированных промышленных образцов, определяется срок действия прав - не более 25 лет (сейчас 15).

Также законопроектом предлагается дополнительный административный способ аннулирования регистраций - признание недействительными свидетельств на промышленные образцы в Апелляционной палате.

Как сообщал УНН ранее, парламентарии приняли за основу проект закона об усилении охраны и защиты прав на торговые марки и промышленные образцы и борьбе с патентным троллингом.



