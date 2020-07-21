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Швейцария выделила более 115 млн долл. на техническую и гуманитарную помощь Украине - Зеленский

Швейцария выделила более 115 млн долл. на техническую и гуманитарную помощь Украине - Зеленский

КИЕВ. 21 июля. УНН. Для реализации швейцарской программы сотрудничества с Украиной на 2020-2023 годы предусматривается выделение 108 млн швейцарских франков (115,08 млн долларов - ред.) на гуманитарную и техническую помощь. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский после завершения переговоров с президентом Швейцарской Конфедерации Симонеттой Соммаругой в Киеве, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Отмечается, что Зеленский отметил, что переговоры с президентом Швейцарской Конфедерации были плодотворными и содержательными. Сегодня впервые в истории двусторонних дипломатических отношений президент Швейцарии посещает Украину с государственным визитом.

"Без сомнения, Украине и Швейцарии интересно развивать дальнейшее партнерство и двустороннее сотрудничество... Мы договорились развивать те направления сотрудничества, которые представляют взаимный интерес для обеих стран. Их определяет подписанный сегодня меморандум о партнерстве по двусторонним отношениям", - сообщил Зеленский.

По его словам, документом начата программа сотрудничества Швейцарии с Украиной на следующие три года.

"Для реализации швейцарская сторона выделила 108 млн швейцарских франков (115,08 млн долларов - ред.) на гуманитарную и техническую помощь", - добавляется в сообщении.

Со своей стороны Президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Соммаруга подчеркнула на необходимости углубления сотрудничества между двумя странами.

"Украина уже более 20 лет является одной из основных стран в международном сотрудничестве Швейцарии... Сейчас настало время, чтобы развивать наши отношения. Мы должны использовать все, чего мы достигли, чтобы развивать наш потенциал в экономическом, политическом, научном и культурном плане", - отметила она.

Напомним, в рамках государственного визита президента Швейцарской Конфедерации Симонетты Соммаруги в Украину был подписан ряд украинский-швейцарских двусторонних документов.

Источник: УНН
Теги: Швейцария, помощь, сотрудничество

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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