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Арахамия прокомментировал возможность выдвижения Тищенко в мэры Одессы

Арахамия прокомментировал возможность выдвижения Тищенко в мэры Одессы

Николай Тищенко

КИЕВ. 21 июля. УНН. Народный депутат от фракции "Слуга народа" Николай Тищенко имеет хорошую узнаваемость в Одессе, однако решение о выдвижении кандидата на должность мэра этого города будет принимать парторганизация. Об этом во время пресс-конференции заявил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент УНН.

Отвечая на вопрос, будет ли Тищенко баллотироваться в мэры Одессы, Арахамия отметил:

"Я слышал, что его (Николая Тищенко, - ред.) прабабушка жила на Молдаванке, и он чувствует себя одесситом.

Когда мы с ним пешком проходили по Дерибасовской, люди подходили фотографироваться. Но это не значит, что у него должно быть должность мэра. Есть областная организация, которая определяется. Они делают необходимые демографические замеры, посмотрят, есть ли рейтинг доверия. И через две недели это точно будет известно. Но он имеет право, как и все наши депутаты, получить такое предложение".

Напомним, народный депутат Николай Тищенко возглавил столичное отделение партии "Слуга народа". 

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Кроме того, напомним, в праймериз в мэры столицы участвовали представители от фракции "Слуга народа", в частности, нардепы Николай Тищенко, Ирина Верещук и Александр Дубинский. Впрочем, кандидатом от "Слуги народа" на киевских выборах стала Ирина Верещук.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, мэр, Давид Арахамия

В тексте упоминаются

Арахамия Давид
Арахамия Давид
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