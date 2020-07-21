Президент Швейцарии заверила, что в Берне не признают аннексии Крыма

КИЕВ. 21 июля. УНН. Президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Соммаруга отметила, что аннексии Крыма Швейцария не признает и считает необходимым немедленно отправить туда представителей международных организаций по правам человека. Об этом стало известно во время переговоров Президента Украины Владимира Зеленского с Президентом Швейцарской Конфедерации Симонеттой Соммаругой в Киеве, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОП.

Владимир Зеленский отметил, что во время переговоров много внимания было уделено вопросу мира на Донбассе.

"О тех шагах (говорили - ред.), которые Украина совместно с партнерами делает для его наступления (мира на Донбассе - ред.). Спасибо Швейцарии за четкую и последовательную поддержку нашего государственного суверенитета и сохранения ограничительных мер в отношении Российской Федерации до момента восстановления территориальной целостности Украины", - подчеркнул Президент Украины.

Со своей стороны Президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Соммаруга подчеркнула необходимость углубления сотрудничества между двумя странами.

"Украина уже более 20 лет является одной из основных стран в международном сотрудничестве Швейцарии... Сейчас настало время, чтобы развивать наши отношения. Мы должны использовать все, чего мы достигли, чтобы развивать наш потенциал в экономическом, политическом, научном и культурном плане", - отметила она.

Соммаруга также отметила вклад Швейцарии в мирное урегулирование ситуации на Донбассе и приветствовала последние освобождения удерживаемых лиц.

"Аннексии Крыма Швейцария не признает. Швейцария считает, что ООН и ОБСЕ должны немедленно отправить туда представителей международных организаций по правам человека", - добавила президент Швейцарской Конфедерации.

Напомним, в рамках государственного визита президента Швейцарской Конфедерации Симонетты Соммаруги в Украину был подписан ряд украинско-швейцарских двусторонних документов.