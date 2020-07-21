ВР разблокировала подписание законопроекта об отмене регистрации книги учета для ФЛП

КИЕВ. 21 июля. УНН. Верховная Рада Украины на внеочередной сессии не поддержала проект постановления об отмене решения ВР о принятии в целом проекта закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно функционирования электронного кабинета и упрощения работы физических лиц-предпринимателей, отменяющий обязательную регистрацию книги учета. За проект постановления проголосовали 49 народных депутатов, чего не хватило для принятия его в целом, передает корреспондент УНН.

"Отменить решение Верховной Рады Украины от 14 июля 2020 года о принятии в целом как закона проекта Закона Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно функционирования электронного кабинета и упрощения работы физических лиц-предпринимателей", - говорится в тексте постановления.

Поэтому, не поддержав постановление нардепы разблокировали подписание законопроекта главой ВРУ и Президентом Зеленским.

Добавим, что это был последний вопрос повестки дня внеочередной сессии ВР, после чего глава ВРУ Дмитрий Разумков закрыл сессию.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно функционирования электронного кабинета и упрощения работы физических лиц-предпринимателей, отменяющий обязательную регистрацию книги учета.