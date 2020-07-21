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ВР разблокировала подписание законопроекта об отмене регистрации книги учета для ФЛП

ВР разблокировала подписание законопроекта об отмене регистрации книги учета для ФЛП

КИЕВ. 21 июля. УНН. Верховная Рада Украины на внеочередной сессии не поддержала проект постановления об отмене решения ВР о принятии в целом проекта закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно функционирования электронного кабинета и упрощения работы физических лиц-предпринимателей, отменяющий обязательную регистрацию книги учета. За проект постановления проголосовали 49 народных депутатов, чего не хватило для принятия его в целом, передает корреспондент УНН.

"Отменить решение Верховной Рады Украины от 14 июля 2020 года о принятии в целом как закона проекта Закона Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно функционирования электронного кабинета и упрощения работы физических лиц-предпринимателей", - говорится в тексте постановления.

Поэтому, не поддержав постановление нардепы разблокировали подписание законопроекта главой ВРУ и Президентом Зеленским.

Добавим, что это был последний вопрос повестки дня внеочередной сессии ВР, после чего глава ВРУ Дмитрий Разумков закрыл сессию.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно функционирования электронного кабинета и упрощения работы физических лиц-предпринимателей, отменяющий обязательную регистрацию книги учета.

Источник: УНН
Теги: бизнес, ВРУ
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