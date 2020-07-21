Для Буславец это победа: реакция на принятие "зеленого" законопроекта

КИЕВ. 21 июля. УНН. Сегодня, 21 июля, Верховная Рада приняла правительственный законопроект №3658 о снижении "зеленого" тарифа. Его согласование на фоне сопротивления называют победой и.о. министра энергетики Ольги Буславец, сообщает УНН.

"Зеленый тариф снижен на 15% для крупных генераций и на 7,5% для тех, кто производит до 1 МВт. Против была только одна Скороход. Для Буславец - это победа. Как и для Шмыгаля. Якобы решили кризис", - пишет телеграмм - канал Бурилка.

До сегодняшнего голосования среди противников правительственного законопроекта был и ряд других нардепов из "Слуг народа" . Поговаривали, что настроены они были решительно на срыв. Если бы так произошло, в действии остались бы сегодняшние надмерные "зеленые" тарифы. Теперь же они снижены, а экономия бюджета и потребителей, по словам Премьер-министра Дениса Шмыгаля, составит 2 млрд евро.

"Это действительно компромиссное решение, которое позволит уменьшить тариф для солнечных электростанций на 15%, а для ветровых электростанций - на 7,5%", - говорит Премьер.

В основе принятого законопроекта содержится меморандум с производителями "зеленой" электроэнергии. Меморандум необходим для того, чтобы снижение тарифа не повлекло судебные разбирательства со стороны инвесторов против Украины, ведь гарантии возврата инвестиций давало государство. Переговоры с ними Минэнерго начинало полгода назад. В апреле, когда должность руководителя Минэнерго заняла Буславец, согласование Меморандума она назвала одной из приоритетных целей.

С тех пор переговоры по меморандуму активизировались и завершились успехом.

"Сегодняшнее голосование за правительственный проект закона 3658, которым снижается "зеленый" тариф, считаю свидетельством высокого профессионализма и.о. министра энергетики Ольга Буславец.

Причины:

1) После полугодового застоя предыдущего руководства Министерство меньше, чем за месяц смогло завершить медиации с инвесторами. Результат - подписан Меморандум.

2) Командой Министерства энергетики Украины был разработан проект закона, который сегодня проголосован во втором чтении.

3) Несмотря на яростное информационное давление, политические игры депутатов, которые вносили более тысячи поправок, законопроект проголосован в целом с базовыми принципами, о которых договорились в Меморандуме.

4) Украинские потребители электроэнергии сэкономят 6 млрд грн в год или 2 млрд евро в течение всего действия "зеленого тарифа".

Ольга Анатольевна показала, что способна отстаивать позицию в интересах потребителей, а не финансово-промышленных групп. Поздравляю и.о. министра энергетики Ольгу Буславец и всю команду Министерства энергетики с таким результатом", - написал советник и.о. министра энергетики Александр Трохимец.

Стоит отметить, что оперативному прохождению законопроекта в Раде способствовал сам Президент Владимир Зеленский. Именно он определил его принятие как безотлагательное.