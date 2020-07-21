В КСУ поступило представление по поводу конституционности создания НАБУ

КИЕВ. 21 июля. УНН. В Конституционный Суд поступило конституционное представление по проверке на конституционность отдельных положений Закона Украины "О Национальном антикоррупционном бюро Украины", в частности - положения о создании НАБУ и назначении директора бюро. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КСУ.

"Сегодня, 21 июля, в Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление 50 народных депутатов Украины относительно конституционности отдельных положений Закона Украины "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" от 14 октября 2014 года № 1698-VII", - говорится в сообщении.

Так, в представлении отмечается, что оспариваемые нормы закона не соответствуют принципу самостоятельности органов законодательной и исполнительной власти в осуществлении возложенных на них полномочий как фундаментальной основы конституционного строя в стране; нарушают основы правового порядка в Украине, согласно которым органы государственной власти, их должностные лица обязаны действовать только на основании и в пределах полномочий, предусмотренных Конституцией и законами Украины; противоречат положениям Конституции Украины (6, 8, 19, 85, 106, 113, 116) (являются неконституционными).

А именно:

▪️ абзац первый части первой статьи 1 закона, который определяет, что Национальное антикоррупционное бюро Украины является государственным органом;

▪️ часть вторая статьи 1 закона, которая закрепляет, что Национальное антикоррупционное бюро Украины образуется Президентом Украины;

▪️ часть первая статьи 6 закона, при назначении на должность и освобождении от должности Президентом Украины директора Национального антикоррупционного бюро Украины;

▪️ пункт 1 части третьей статьи 7 закона по определению Президентом Украины трех человек конкурсной комиссии;

▪️ абзац второй части девятой статьи 7 закона, который определяет, что Президент Украины назначает на должность директора Национального бюро одного из отобранных конкурсной комиссией кандидатов в течение десяти дней со дня внесения конкурсной комиссией соответствующего представления;

▪️ второе предложение второго абзаца части шестой статьи 26 закона об определении Президентом Украины по одному члену комиссии;

▪️ часть вторая статьи 31 закона, которая определяет, что положение о Совете общественного контроля и о порядке его формирования утверждаются Президентом Украины.

Напомним, Рада отправила на доработку законопроект, который позволит уволить Сытника.