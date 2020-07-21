В "Слуге народа" рассказали, рассматривают ли вопрос легализации каннабиса и проституции
Давид Арахамия
КИЕВ. 21 июля. УНН. Фракция "Слуга народа" пока не проводила обсуждения по легализации медицинского каннабиса или проституции. Обсуждение проходили по вопросу регулирования ношения огнестрельного оружия. Об этом во время пресс-конференции заявил председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент УНН.
"У нас не было на фракции обсуждений (легализации каннабиса и проституции - ред.), были только обсуждения закона об оружии еще 90-какого-то года, и надо урегулировать этот вопрос. Это действительно тоже бурное обсуждение внутри, давать право носить короткоствол, или только хранить его дома для защиты своей семьи. Такие вопросы были", - отметил он.
По его словам, украинское общество не готово к тому, как происходит, например, в Америке.
"Что касается медицинского каннабиса, есть медицинский каннабис в виде капель, масл, которые применяются для лечения онкобольных и лечения посттравматического синдрома. Моя позиция - что мы должны сейчас не говорить о локальном производстве, а можем предоставить Минздраву право импортировать уже готовые препараты, посмотреть, как государство будет регулировать этот вопрос и, если в этом нет никаких рисков, то следующий вопрос встанет: давайте это производство организовывать в Украине, чтобы добавленная стоимость оставалась в Украине. В этом вопросе я буду поддерживать. Если говорят о так называемой рекреационной, как это в Америке сделано - я буду категорически против, потому что мне кажется, что общество к этому не готово", - добавил Арахамия.
Председатель парламентской фракции "Слуга народа" также добавил, что эти законопроекты не будут выноситься на рассмотрение в ближайшее время.
"По секс-индустрии также было обсуждение с самого начала, есть два подхода: так называемая "шведская модель", которая криминализирует спрос на эти услуги. Другой подход, это в Нидерландах легализация и предоставление разрешений. Какой подход правильный: мы не специалисты точно, надо привлекать для этого гражданское общество, экспертную среду, потом определяться, которые есть риски в каждом подходе, и только потом на широкое обсуждение общества это каким-то образом выносить. Я вам гарантирую, что это не будет осенью или когда-либо в ближайшее время. Обсуждать можно, но точно ничего не будет выходить в зал", - подытожил он.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал вопрос о легализации медицинского каннабиса и отметил, что сейчас это не приоритетный вопрос для Украины.