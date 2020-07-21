Рада приняла законопроект о сельскохозяйственной кооперации

КИЕВ. 21 июля. УНН. Верховная Рада Украины на внеочередной сессии приняла в целом законопроект №0856 о сельскохозяйственной кооперации. Соответствующее решение поддержали 238 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Законопроект разработан с целью системного и комплексного регулирования всех правоотношений по созданию, деятельности и прекращения сельскохозяйственных кооперативов с учетом международных стандартов и лучших мировых практик.

Законопроектом предусматривается:

- отказаться от жесткого разделения сельскохозяйственных кооперативов по типам на производственные и обслуживающие, предоставляя членам (учредителям) сельскохозяйственного кооператива самостоятельно выбирать виды деятельности: производственный, обслуживающий, перерабатывающий или многофункциональный;

- сохраняется возможность для действующих сельскохозяйственных кооперативов, по их желанию, продолжать свою деятельность в условиях и с особенностями, которые фактически идентичны тем, в которых они были образованы;

- возможность образования сельскохозяйственного кооператива, который будет осуществлять свою деятельность без цели получения прибыли;

- сельскохозяйственные кооперативы, действующие с целью получения прибыли имеют право осуществлять операции с лицами, которые не являются членами или ассоциированными членами таких кооперативов, при условии, что суммарная стоимость таких услуг и операций не превышает 20 процентов выручки кооператива, и без ограничений по переходу права собственности на продукцию своих членов.

Напомним, Верховная Рада Украины после 4,5 месяцев рассмотрения проголосовала в целом за законопроект №2178-10 об открытии рынка сельскохозяйственной земли в Украине.