Шмыгаль отреагировал на требования "луцкого террориста"

КИЕВ. 21 июля. УНН. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что он "готов на многое" для освобождения заложников. Об этом он сказал журналистам во вторник, комментируя ситуацию с захватом заложников в Луцке, передает корреспондент УНН.

"Для освобождения заложников и спасения человеческих жизней я лично готов на многое. Вопрос в адекватности этого террориста, вопрос в том, как действительно спасти жизни людей. На данный момент там находится министр внутренних дел Аваков, с ним - соответствующие подразделения. Ведется работа. Я конечно имею информацию и контролирую эту ситуацию. Все, что нужно будет для того, чтобы спасти человеческие жизни и здоровья мы сделаем", - сказал Шмыгаль, комментируя требования человека, который захватил заложников.

Так, мужчина на фоне захвата автобуса с около 20 пассажирами в центре Луцка опубликовал свои "требования" в соцсети Twitter.

Мужчина заявил, что у него якобы есть оружие и взрывчатка. Он угрожает, что "все взорвутся", если не будут выполнены его требования - чтобы председатели судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей, украинские олигархи и другие записали и выложили в YouTube заявления о том, что они - "террористы в законе".

Напомним, по данным полиции, 21 июля утром в центре Луцка мужчина со взрывчаткой и оружием захватил автобус с заложниками.

В автобусе находится около 20 заложников. Пострадавших пока нет.

Как сообщал УНН, министр внутренних дел Украины Арсений Аваков срочно вылетел в Луцк на фоне захвата заложников в автобусе в центре города.