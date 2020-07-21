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Зеленский подписал закон о выделении 2 млрд грн на ликвидацию последствий наводнения

Зеленский подписал закон о выделении 2 млрд грн на ликвидацию последствий наводнения

Владимир Зеленский

КИЕВ. 21 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о финансировании мероприятий по преодолению последствий наводнения в западных областях Украины. Об этом сообщает пресс-служба Главы государства, передает УНН.

"Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" № 746-ІХ, который Верховная Рада приняла 3 июля 2020 года", - сообщили в Президента.

Отмечается, что закон увеличивает на 2 млрд грн резервный фонд, сформированный в Государственном бюджете Украины для осуществления непредвиденных расходов, которые не имеют постоянного характера и не могли быть предусмотрены при составлении проекта бюджета.

Документ регулирует вопросы финансового обеспечения мероприятий по преодолению последствий наводнения в западных областях Украины, а также мероприятий, связанных с предотвращением возникновения чрезвычайных ситуаций.

Напомним, Верховная Рада 3 июля приняла за основу и в целом законопроект № 3776 о внесении изменений в закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" по ликвидации последствий наводнения.

Источник: УНН
Теги: Украина, закон, Владимир Зеленский
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